Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Xây dựng, quản trị đội ngũ dịch vụ khách hàng và đội khai thác bệnh phẩm chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình, hình ảnh nhân sự, góp phần nâng cao uy tín công ty.

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ lấy mẫu (khai thác bệnh phẩm): Tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát chất lượng lấy mẫu tại nhà, tại phòng khám/bệnh viện, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn xét nghiệm.

Xây dựng quy trình đào tạo, kiểm tra tay nghề, giám sát thực hiện quy trình lấy mẫu nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng xét nghiệm đầu vào.

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ tổng đài viên, bộ phận chăm sóc khách hàng: Thiết lập, giám sát các quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết khiếu nại, tư vấn, chăm sóc khách hàng chu đáo.

Phát triển các quy trình chăm sóc khách hàng, chuẩn hóa hình ảnh đội ngũ dịch vụ (tác phong, giao tiếp, đồng phục, trải nghiệm khách hàng).

Đề xuất và triển khai các chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ, khảo sát hài lòng khách hàng, thu thập phản hồi để liên tục cải tiến.

Phối hợp với các bộ phận khác (kinh doanh, marketing, vận hành...) đảm bảo vận hành trơn tru, mang lại giá trị tối đa cho khách hàng và tối ưu chi phí.

Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, các đề xuất cải tiến.