Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập Thoả Thuận Có xe máy và smartphone để phục vụ công việc. Có khả năng làm việc độc lập và di chuyển giữa các điểm bán hàng. Siêng năng, trung thực, có thái độ làm việc nghiêm túc Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi và phát triển., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý đội nhóm.

Tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc dưới áp lực và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin