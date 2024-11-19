Tuyển Trưởng Nhóm Nhân Sự thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

1. Quản lý lương thưởng và chính sách phúc lợi:
Thiết kế và triển khai các chính sách lương thưởng, phúc lợi công bằng và hợp lý, đảm bảo phù hợp với chiến lược và ngân sách của công ty.
Đảm bảo quá trình chi trả lương, thưởng được thực hiện đúng hạn, chính xác.
Xây dựng và duy trì hệ thống đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm các phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ đãi ngộ cho nhân viên.
Cập nhật và điều chỉnh chính sách lương thưởng, phúc lợi theo các thay đổi về pháp lý và xu hướng thị trường.
2. Đánh giá hiệu suất công việc (KPI):
Xây dựng, triển khai và theo dõi hệ thống đánh giá hiệu suất công việc dựa trên KPI rõ ràng và công bằng.
Đảm bảo việc đánh giá KPI được thực hiện định kỳ và hiệu quả, hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
Phối hợp với các trưởng bộ phận để xác định các chỉ tiêu KPI phù hợp với từng vị trí công việc, đảm bảo tính khả thi và phản ánh đúng mục tiêu của công ty.
3. Xây dựng ngân sách nhân sự:
Xây dựng ngân sách nhân sự hàng năm dựa trên các yêu cầu về tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng và phúc lợi.
Giám sát và quản lý ngân sách nhân sự, đảm bảo việc chi tiêu hợp lý và hiệu quả.
Đưa ra các dự báo chi phí nhân sự cho các dự án mới hoặc kế hoạch mở rộng, tái cấu trúc tổ chức.
4. Xây dựng và duy trì sơ đồ tổ chức:
Phân tích và đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại, đề xuất các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả công việc và quy trình.
Xây dựng và duy trì sơ đồ tổ chức cập nhật, phản ánh chính xác các thay đổi trong cấu trúc tổ chức, các bộ phận và các vị trí chức danh.
Tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ.
5. Các công việc khác:
Tham gia xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.
Cập nhật các xu hướng nhân sự mới và áp dụng các cải tiến trong các chính sách nhân sự.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc quản lý.
Am hiểu về các hệ thống lương thưởng, chính sách phúc lợi, đánh giá hiệu suất và KPI.
Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng ngân sách và quản lý chi phí nhân sự tốt.
Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo đội nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, PowerPoint, Word), các phần mềm quản lý nhân sự (HRM, Payroll).
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định chính xác.
Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 17.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ, Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 30%
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cuối ngách 228, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phương Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

