Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và điều phối công việc bộ phận Điều dưỡng:

Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các điều dưỡng viên trong nhóm thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng theo y lệnh.

Lập kế hoạch và điều phối lịch làm việc của điều dưỡng viên, đảm bảo đủ nhân lực cho các ca làm việc.

Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về chuyên môn và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác điều dưỡng trong phạm vi trách nhiệm.

2. Quản lý chất lượng chăm sóc bệnh nhân và tư vấn sản phẩm dịch vụ của Điều dưỡng:

Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình, phác đồ điều dưỡng tại phòng khám.

Theo dõi và đánh giá chất lượng chăm sóc điều dưỡng của các thành viên trong nhóm theo yêu cầu công việc

Thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng chăm sóc và tư vấn sản phẩm dịch vụ của điều dưỡng.

Đảm bảo vệ sinh, vô khuẩn trong khu vực làm việc.

3. Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế:

Kiểm tra, bảo quản vật tư, trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý.

Lập kế hoạch và đề xuất mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế cần thiết.

Theo dõi việc sử dụng vật tư y tế tiết kiệm, hiệu quả.

4. Đào tạo và phát triển chuyên môn:

Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho các điều dưỡng viên mới hoặc điều dưỡng viên có kinh nghiệm còn hạn chế.

Cập nhật kiến thức chuyên môn, các quy trình kỹ thuật mới cho bản thân và các thành viên trong nhóm.

Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo chuyên ngành khi có cơ hội.

5. Phối hợp với các bộ phận khác:

Phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, lễ tân và các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh theo đúng hành trình trải nghiệm khách hàng, đảm bảo tỷ lệ hài lòng, tái khám,...

Tham gia các cuộc họp giao ban, trao đổi thông tin liên quan đến người bệnh.