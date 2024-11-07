Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.
Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.
Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.
Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.
Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.
Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển là điểm cộng)
Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.
Có khả năng đọc hiểu báo cáo.
Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel.
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh;
Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp;
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm;
14 ngày phép năm + 6 ngày phép ốm hưởng nguyên lương;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt;
Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc;
Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ;
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.Trưởng Nhóm Trạm Giao Nhận (Trưởng Bưu Cục)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

