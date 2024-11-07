Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên ...và 3 địa điểm khác

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.

Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.

Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.

Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.

Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.

Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 6 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển là điểm cộng)

Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.

Có khả năng đọc hiểu báo cáo.

Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel.

Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.

Phúc Lợi Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh;

Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp;

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm;

14 ngày phép năm + 6 ngày phép ốm hưởng nguyên lương;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt;

Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc;

Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ;

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

