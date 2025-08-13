Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PRIMEVISION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Nin, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thi công triển khai, bảo trì các dự án camera, CCTV, báo động, máy chấm công, hệ thống cửa tự động … các hệ thống thuộc mảng hạ tầng công nghệ.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 21-30 tuổi (Nam)

• Tốt nghiệp hệ Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin.

• Có kiến thức về hệ thống Camera, hệ thống cửa từ đóng mở tự động, báo động, máy chấm công, điện, điện tử, networking...

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1- 2 năm trở lên làm việc tại các vị trí như kỹ thuật viên, hỗ trợ kỹ thuật, triển khai dự án...

• Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi.

• Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng anh.

• Chưa có kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PRIMEVISION Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

• Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm.

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo Luật Lao động.

• Lương tháng 13, thưởng KPI theo chính sách công ty.

• Được đào tạo nghề từ cơ bản đến nâng cao và có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PRIMEVISION

