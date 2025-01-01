Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

-

Có 52 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Hạn nộp: 22/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hans World Logistic Vietnam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Hans World Logistic Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hans World Logistic Vietnam
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HTCTECH
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 800 Triệu
Công ty TNHH HTCTECH
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chenghui International Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Chenghui International Logistics Company Limited
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty JUST IN TIME JSC
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty JUST IN TIME JSC
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kto Logistics CO., LTD
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Kto Logistics CO., LTD
Hạn nộp: 01/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Khoa
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Anh Khoa
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD
Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục tăng cao vì sở thích mua sắm của người dân ngày càng nhiều, kéo theo sự phát triển của các bưu cục điều phối đơn hàng. Các doanh nghiệp cần ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Với mức lương từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn tìm được người phù hợp và có nhiều kỹ năng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm quản lý bưu cục

Nhân viên quản lý bưu cục là người làm việc tại bưu cục và có trách nhiệm kiểm soát, phân loại, phân luồng hàng hóa theo hệ thống. Công việc của những người này là điều phối để đảm bảo quá trình vận hành bưu cục, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tiếp nhận và giao vận hàng hóa.

Vai trò của nhân viên quản lý bưu cục rất quan trọng trong các doanh nghiệp bởi đây là vị trí chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Trong thời đại các đơn hàng của doanh nghiệp tăng cao, nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục cũng tăng, kéo theo cơ hội việc làm cho những ứng viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này.

Theo thống kê từ trang tin tuyển dụng Job3s, dịp Tết Nguyên đán năm 2025, người dân tăng nhu cầu mua sắm, do đó các doanh nghiệp vận chuyển số lượng đơn hàng lớn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa đang tuyển khá nhiều lao động làm việc tại các bưu cục. Đây là cơ hội khá tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ trong ngành quản lý bưu cục.

Có tới hàng nghìn tin tuyển dụng quản lý bưu cục trên các web việc làm hiện nay. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp có nhu cầu lớn tìm kiếm nhân lực ở vị trí công việc này. Nhiều sinh viên lựa chọn trở thành nhân viên quản lý bưu cục bán thời gian để lấy kinh nghiệm, định hướng cho tương lai khi tốt nghiệp ra trường.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục tăng cao do nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng
Nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục tăng cao do nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục

Theo thống kê, mức thu nhập của nhân viên quản lý bưu cục phụ thuộc nhiều vào trình độ, kinh nghiệm và quy mô của công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng quản lý bưu cục:

Việc làm quản lý bưu cục Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên Điều Hành Bưu Cục 8.000.000 - 15.000.000
Phó Bưu Cục 15.000.000 - 20.000.000
Trưởng Bưu Cục 20.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm quản lý bưu cục

Nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục đang tăng cao do các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình mua hàng và vận chuyển hàng hóa. Công việc của một nhân viên quản lý bưu cục cần phải làm chi tiết dưới đây:

Quản lý hoạt động hàng ngày của bưu cục

  • Kiểm soát các chỉ số, thao tác vận hành tại các bưu cục.
  • Nhận hàng từ kho tổng, phân luồng và sau đó bàn giao hàng cho các shipper để vận chuyển.
  • Đảm bảo hàng hóa được phân bổ hợp lý cả về số lượng và tuyến đường giúp công việc của bưu cục diễn ra trôi chảy hàng ngày.

Giám sát nhân viên và phân công công việc

  • Sắp xếp điều động nhân sự giúp đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao tại bưu cục.
  • Đề xuất thay thế, bổ sung và cắt giảm nhân sự lên cấp trên nếu cần thiết.
  • Tuyển dụng shipper và đào tạo nhân viên trong bưu cục để bộ máy vận hành trôi chảy, hiệu quả hơn.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Tiếp nhận các khiếu nại, sự cố liên quan đến hàng hóa, tiền COD để đảm bảo khách hàng có thể hài lòng khi nhận đơn.
  • Tìm hiểu nhu cầu, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng để phản hồi.
  • Báo cáo kịp thời khi có các phát sinh trong bưu cục tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
  • Kiểm soát chỉ số phạt, đền đơn hàng cho khách hàng trên hệ thống.
  • Kiểm soát tiến độ nộp COD trên hệ thống quản lý.
  • Kiểm soát hàng, tài sản của bưu cục, đảm bảo chính xác về số lượng, chủng loại.
  • Kiểm soát chất lượng dịch vụ của bưu cục, đưa ra phương án cải thiện chất lượng dịch vụ nếu có sai sót.

Quản lý hàng hóa và thực hiện quy trình vận chuyển

  • Lấy hàng từ khách hàng, tập kết đơn hàng về bưu cục.
  • Phân loại bưu phẩm về từng khu vực và giao đến tay người nhận.
  • Đảm bảo quy trình vận chuyển hàng hóa hợp lý, đúng, đủ.
  • Xuất và nhập hàng theo ca mỗi ngày.
  • Theo dõi, đánh giá, báo cáo hiện trạng và quá trình hoạt động giao hàng hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
  • Thực hiện các công việc của cấp trên giao phó.

4. Việc làm quản lý bưu cục phổ biến hiện nay

Việc làm quản lý bưu cục đang rất phổ biến hiện nay với nhiều vị trí công việc cùng mức lương hấp dẫn. Nếu làm việc chăm chỉ, có trình độ chuyên môn, bạn có thể thăng tiến nhanh chóng trong công việc.

4.1. Phó Trưởng bưu cục

Phó Trưởng bưu cục là người chịu trách nhiệm quản lý, vận hành trạm giao nhận trong bưu cục đồng thời quản lý các nhân viên trong bưu cục.

Công việc chính:

  • Quản lý tài xế giao nhận trong khu vực phụ trách.
  • Kiểm đếm hàng hóa theo biên bản, trên hệ thống.
  • Giám sát hàng hóa trong ngày, đảm bảo hàng được giao đến khách, không tồn kho.
  • Bảo quản hàng hóa tại bưu cực không bị mất hay hư hỏng.
  • Phân hàng cho nhân viên giao nhận.
  • Hỗ trợ, khắc phục sự cố của tài xế trong quá trình giao hàng.
  • Thu COD, phân loại hàng giao thất bại trong ngày.
  • Duy trì chất lượng đội xe: Hiệu suất công việc.
  • Hỗ trợ các công việc dưới sự phân công của Trưởng bưu cục.

4.2. Trưởng bưu cục

Trưởng bưu cục là người chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của bưu cục. Công việc của những người này không chỉ là kiểm tra việc giao nhận hàng hóa mà còn quản lý các nhân sự trong bưu cục.

Công việc chính:

  • Phát triển doanh thu, kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong bưu cục.
  • Tổ chức các hoạt động giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện.
  • Chăm sóc khách hàng trên địa bàn của bưu cục.
  • Quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ tại bưu cục.
  • Quản lý tài chính, tiền hàng, thu nộp tiền công nợ trên địa bàn.
  • Quản lý nhân sự, đào tạo truyền thông.
  • Giám sát các quy trình, quy chế của bưu cục.

4.3. Nhân viên điều hành bưu cục

Nhân viên điều hành bưu cục là người xử lý các công việc trong bưu cục bao gồm vận chuyển hàng hóa, đón tiếp khách, phân chia công việc cho các tài xế giao hàng.

Công việc chính:

  • Đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng hóa.
  • Quản lý vận hành hàng hoá, điều phối hàng hóa từ shop đến kho.
  • Phân chia hàng cho shipper theo lộ trình hiệu quả.
  • Kiểm tra đơn hàng, quy trình giao hàng, kết quả giao hàng.
  • Quản lý tiền thu hộ từ các shipper.
  • Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản của bưu cục.

5. Khu vực tuyển dụng quản lý bưu cục

Tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục hiện đang rất phổ biến trên thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp đều cần nhân viên có chuyên môn trong lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục tại Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là trung tâm văn hóa kinh tế và chính trị của nước ta. Đây là khu vực tập trung nhiều bưu cục của nhà nước đồng thời cũng phát triển nhiều hệ thống bưu cục trong các doanh nghiệp tư nhân. Do đó, nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục tại Hà Nội nhiều năm nay luôn tăng cao.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có chuyên môn về lĩnh vực này đều được các doanh nghiệp ưu ái nếu có trình độ chuyên môn cao. Mức lương để trở thành nhân viên quản lý bưu cục tại Hà Nội thường dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm phát triển kinh tế khu vực phía Nam nước ta. Ngoài bưu cục nhà nước, các bưu cục của doanh nghiệp tư nhân cũng phát triển mạnh tại đây. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý bưu cục.

Có tới hàng trăm tin tuyển dụng quản lý bưu cục tại TP. HCM mỗi tháng, chứng tỏ nhu cầu nhân lực của ngành nghề này khá cao. Mức lương mà các doanh nghiệp đưa ra cho vị trí này thường dao động từ 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố lớn, trung tâm kinh tế miền Trung Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bưu cục tại khu vực này tăng cao nhiều năm nay vì đây là nơi phát triển nhiều doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Các công ty sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

Mức lương cho các ứng viên việc làm quản lý bưu cục tại Đà Nẵng thường dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Các nhà tuyển dụng có những yêu cầu riêng khi tuyển dụng quản lý bưu cục
Các nhà tuyển dụng có những yêu cầu riêng khi tuyển dụng quản lý bưu cục

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm quản lý bưu cục

Trước nhu cầu tuyển dụng quản lý bưu cục tăng cao, nhiều ứng viên nỗ lực học hỏi để đáp ứng được những điều kiện khắt khe từ nhà tuyển dụng. Các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu chi tiết khi tuyển dụng nhân viên quản lý bưu cục. Dưới đây là chi tiết:

Kiến thức về quy trình bưu chính và logistics

Nhân viên quản lý bưu cục là người có nhiệm vụ nhận hàng và phân phối cho các đơn vị vận chuyển nhằm mục đích giao hàng đến người mua. Do đó, những người làm công việc này cần hiểu về quy trình bưu chính và logistics để xử lý hàng hóa kịp thời tránh tình trạng tồn đọng, gây ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển.

Nhân viên quản lý bưu cục sẽ có nhiệm vụ giao nhận hàng bằng xe máy/ô tô theo tuyến đã được phân công; giao hàng hóa đến nhiều địa điểm có trên phiếu giao hàng hoặc hoàn hàng về bưu cục khi giao không thành công.

Kỹ năng giám sát và phân công công việc

Công việc của nhân viên quản lý bưu cục yêu cầu bạn phải am hiểu về quy trình hoạt động của các bưu cục và phải có nghiệp vụ quản lý, điều phối nhân viên. Khi có đủ kiến thức, nhân viên có thể đảm bảo chất lượng phục vụ, giúp tối ưu quy trình vận hành của bưu cục trong hệ thống của công ty.

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Một nhân viên quản lý bưu cục có thể sẽ đảm nhận vai trò tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và xử lý các khiếu nại của khách hàng. Vì tính chất đặc thù của công việc, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng là điều kiện cần thiết khi các doanh nghiệp tuyển dụng quản lý bưu cục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Khi tuyển dụng quản lý bưu cục, các doanh nghiệp mong muốn ứng viên có tính cẩn thận và tỉ mỉ để tránh tình trạng giao hàng sót đơn. Nếu có phát sinh vấn đề, nhân viên cần có kỹ năng đưa ra giải pháp nhanh chóng và có những quyết định sáng suốt, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Ngoài những kỹ năng trên, các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu khác khi tuyển dụng quản lý bưu cục:

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng hoặc Logistics.
  • Có kinh nghiệm từ ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực hoặc ở các vị trí với vai trò tương đương.
  • Tư duy logic, linh hoạt trong công việc.
  • Là người chủ động học hỏi, có trách nhiệm tinh thần cao.
  • Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Words.
  • Sử dụng thành thạo máy quét, các thiết bị khác để theo dõi bưu phẩm và cập nhật thông tin với khách hàng.
  • Quản lý thời gian hiệu quả: Vì tải trọng công việc cao, cần đáp ứng thời hạn, xử lý nhiều công việc đồng thời, nhân viên bưu cục cần lập kế hoạch, quản lý thời gian tốt giúp duy trì hiệu suất, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.

7. Những khó khăn trong việc làm quản lý bưu cục

Hiện nay, ngành việc làm quản lý bưu cục là một trong những ngành hàng có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, song song với cơ hội và tiềm năng của ngành, việc làm quản lý bưu cục cũng gặp những thách thức mà các ứng viên cần quan tâm:

Áp lực công việc và khối lượng công việc lớn

Khả năng đáp ứng mục tiêu giao hàng là một trong những thách thức rất lớn đối với các nhân viên quản lý bưu cục. Do đó, những người làm công việc này cần chuẩn bị và đảm bảo rằng sử dụng các phương pháp phù hợp để đạt mục tiêu giao hàng. Nhân viên quản lý bưu cục cần phải đủ kiên nhẫn để xử lý những trở ngại trong quá trình làm việc.

Áp lực của một nền văn hóa làm việc ngày càng khắt khe giữa các doanh nghiệp khiến nhiều nhân viên quản lý bưu cục thấy mệt mỏi. Một nhân viên giỏi cần có kỹ năng tổ chức, biết phân biệt được thời gian làm việc và thời gian cá nhân. Sắp xếp giờ làm việc, tối đa hóa năng suất trong giờ làm khiến công việc đạt hiệu quả hơn.

Cạnh tranh trong ngành bưu chính

Thống kê của Vụ Bưu chính, hầu hết các doanh nghiệp bưu chính hiện nay trong top 10 doanh nghiệp về lĩnh vực này đều có thị phần sản lượng lớn đang tham gia vận chuyển hàng hóa cho những sàn thương mại điện tử. Kéo theo đó, các vấn đề cạnh tranh diễn ra giữa các công ty bưu chính tham gia quá trình chuyển phát gói, kiện thương mại điện tử.

Đối mặt với yêu cầu cao từ khách hàng và cấp trên

Nhân viên bưu cục yêu cầu phải có kỹ năng giao tiếp tốt vì họ phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ khách hàng và đối mặt với những chỉ đạo từ cấp trên. Để thỏa mãn được các điểm này, ứng viên cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn cẩn thận và cập nhật những thông tin đơn hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc cập nhật tất cả các thông tin là một thách thức lớn vì bạn sẽ không có nhiều thời gian và cũng không biết cách cập nhật sao cho hợp lý. Đây là khó khăn mà gần như nhân viên quản lý bưu cục nào cũng gặp phải.

Việc làm nhân viên quản lý bưu cục có khá nhiều thách thức
Việc làm nhân viên quản lý bưu cục có khá nhiều thách thức

Nhìn chung, khi xã hội phát triển, nhu cầu mua sắm của các cá nhân cũng dần tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân góp phần cho sự phát triển của các bưu cục, kéo theo nhu cầu nhân lực lĩnh vực này cũng tăng theo. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm, tuyển dụng quản lý bưu cục có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn. Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường theo học đúng chuyên ngành dễ dàng ứng tuyển và tìm được công việc mong muốn với mức lương ổn định.