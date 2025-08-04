Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Hồ Chí Minh: Vinamilk Tower, No. 10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, HCM City.
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận
Tóm tắt công việc:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý và Khai báo thuế XNK về:
- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ nhận hàng,
- Làm thủ tục đăng ký, khai báo Hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu,
- Thủ tục giám định, phân tích, phân loại mã số HS hàng hóa,
- Cập nhật văn bản chính sách XNK phục vụ công tác nghiệp vụ,
- Tổng hợp, kiểm tra, báo cáo số liệu theo yêu cầu
Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi hợp đồng nhập khẩu & phân loại mã HS
+ Đề xuất mã HS cho hàng nhập khẩu lần đầu.
+ Xác định FTA áp dụng và ước tính thuế nhập khẩu.
+ Đề xuất giám định mã HS khi cần.
- Kiểm tra chứng từ & khai báo hải quan
+ Thu thập, kiểm tra hồ sơ khai báo.
+ Phân loại, áp mã HS và mở tờ khai hải quan.
+ Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
