Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tóm tắt công việc:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý và Khai báo thuế XNK về:

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ nhận hàng,

- Làm thủ tục đăng ký, khai báo Hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu,

- Thủ tục giám định, phân tích, phân loại mã số HS hàng hóa,

- Cập nhật văn bản chính sách XNK phục vụ công tác nghiệp vụ,

- Tổng hợp, kiểm tra, báo cáo số liệu theo yêu cầu

Nhiệm vụ chính:

- Theo dõi hợp đồng nhập khẩu & phân loại mã HS

+ Đề xuất mã HS cho hàng nhập khẩu lần đầu.

+ Xác định FTA áp dụng và ước tính thuế nhập khẩu.

+ Đề xuất giám định mã HS khi cần.

- Kiểm tra chứng từ & khai báo hải quan

+ Thu thập, kiểm tra hồ sơ khai báo.

+ Phân loại, áp mã HS và mở tờ khai hải quan.

+ Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan.