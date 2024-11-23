Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 87/1E Quốc Lộ 20, Ấp Võ Dõng 1, Xá Gia Kiệm, Thống Nhất, Huyện Thống Nhất
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học
- Làm việc theo ca.
- Ngoại hình thân thiện và dễ tạo thiện cảm.
- Tinh thần xây dựng môi trường làm việc tích cực và đoàn kết
- Chuyên môn: các ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm, kinh tế, du lich - nhà hàng- khách sạn...
- Trình độ vi tính: văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
-Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, năng động, đầy thử thách với các chế độ, chính sách lương, thưởng hấp dẫn.
-Được Công ty chi trả 100% các chi phí đóng BHXH, BH thất nghiệp, BH Y tế.
-Được Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
-Có cơ hội tiếp xúc, làm việc và học hỏi với Giáo viên Nước ngoài. Qua đó có cơ hội rèn luyện phong cách làm việc đầy trách nhiệm và chuyên nghiệp.
-Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo nhằm phát triển các kỹ năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
