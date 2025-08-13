Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài (call/chat/email), tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và đối tác liên quan đến các dịch vụ của VNPAY

Nắm vững tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình nghiệp vụ và chính sách sản phẩm của VNPAY để hỗ trợ khách hàng, đối tác và phối hợp với các phòng ban liên quan.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu KPI theo yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu VNPAY.

Thực hiện báo cáo định kỳ và các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Quản trị.

Thành thạo Microsoft Office; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CRM, kỹ năng tìm kiếm và xử lý dữ liệu.

Tối thiểu 1 năm ở vị trí Tổng đài viên hoặc Chăm sóc khách hàng; ưu tiên các ứng viên làm việc tại các công ty tài chính, ngân hàng.

Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty, nắm vững quy trình và tiêu chuẩn CSKH, kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý khiếu nại; có khả năng phân tích, lập báo cáo.

Giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề nhanh, quản lý thời gian, làm việc nhóm, kiên nhẫn, thích nghi tốt và định hướng khách hàng.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.

Sẵn sàng làm việc theo ca, cuối tuần hoặc lễ; giọng nói rõ ràng, dễ nghe; thái độ thân thiện, tích cực và cẩn thận trong công việc

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

3. Môi trường làm việc hiện đại:

4. Phát triển nghề nghiệp:

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

