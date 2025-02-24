Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:

• Phát triển chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh số cho các sản phẩm thực phẩm chức năng và tinh dầu thiên nhiên.

• Phân tích và dự báo thị trường, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các điều chỉnh về sản phẩm, cách tiếp cận phù hợp.

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, năm và thực thi, giám sát kế hoạch đã được duyệt

2. Quản lý hệ thống bán hàng offline

• Thiết lập và quản lý hệ thống kênh phân phối bán hàng truyền thống hệ thống nhà thuốc, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, các siêu thị TPCN, kênh bán hàng hội viên.

• Xây dựng quy trình bán hàng và đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động kinh doanh.

3. Đào tạo và phát triển đội ngũ:

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Tạo động lực và giám sát hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

4. Phát triển thương mại điện tử:

• Quản lý và phát triển kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm website, sàn thương mại điện tử, và các kênh truyền thông xã hội.

• Phối hợp Marketing để xây dựng chiến lược marketing trực tuyến để tăng trưởng doanh số từ kênh thương mại điện tử.