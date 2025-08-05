Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 41 - 43 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ và thuyết phục khách hàng.

Thực hiện các thủ tục pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng bất động sản.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Am hiểu thị trường bất động sản tại khu vực làm việc.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin