Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: BHXH, BHYT, BHTN

- Và các chế độ chính sách phúc lợi sinh nhật, hiếu, hỷ, ngày nghỉ theo quy định nhà nước và theo quy định của Công ty., Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Lên kế hoạch, điều phối, thực hiện và giám sát tất cả các mảng công tác của phòng kinh doanh, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh; làm công tác thống kê, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh. Tham mưu cho BGĐ tất cả những công việc liên quan đến kinh doanh tiếp thị và dịch vụ trong khách sạn.
-
- Giám sát và chịu trách nhiệm trong công tác bán hàng bao gồm bán phòng, các sản phẩm và dịch vụ trong khách sạn cũng như công tác marketing tiếp thị.
- Xây dựng , phát triển và duy trì mối quan hệ mật thiết với các đối tác, các công tu, chủ kinh doanh, các du khách, hãng du lịch, nhà điều hành Tour,nhà tổ chức sự kiện, hãng hàng không và đơn vị hợp tác, văn phòng chính phủ và các nhà kinh doanh. Thực hiện việc phân tích, đánh giá và nghiên cứu thị trường.
- Xây dựng hồ sơ thông tin khách sạn trong thị trường địa phương thông qua việc tham gia các sự kiện khác nhau.
- Quản lý, theo dõi,chăm sóc và cập nhật các thông tin khách hàng. Chăm sóc và giải quyết các phản hồi của khách hàng...
- Lên kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn trong công việc cho từng khối nhân sự thuộc phòng kinh doanh, đảm bảo tính thực tế và khả thi.
- Thúc đẩy, tạo động lực cho nhân viên, định hướng các thành viên trong đội nhóm thực hiện mục tiêu chung đã đề ra.
- Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI đã đặt ra.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của ngành du lịch - khách sạn
- Có kinh nghiệm làm với khách Công Ty Du Lịch - Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong các khách sạn – Resort 4 sao.
- Có khả năng điều hành, lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp công việc
- Có kỹ năng ngoại giao, đàm phán, thuyết phục tốt
- Có kỹ năng điều hành, quản lý, phân tích đánh giá
- Có kỹ năng xử lý tình huống
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh và vi tính

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE

CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A2.3 Hoang Sa, Danang, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

