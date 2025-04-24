Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Mức lương 14 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang ...và 3 địa điểm khác, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 14 - 30 Triệu

Hoạch định, xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Phòng Kinh doanh khu vực;

Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có;

Đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh;

Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có) và thường xuyên thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng;

Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị;

Tham mưu tư vấn, hỗ trợ cho Giám đốc các hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Tổng Công ty;

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên; Chi tiết sẽ trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28 - 40 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm -công nghiệp, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên đã làm sale trong các ngành hàng kỹ thuật, công nghiệp, ngành thang máy là lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch tốt; khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường tốt;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 – 20.000.000 + % doanh thu;

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Thứ Bảy (sáng);

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

