Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 346 Đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Lập kế hoạch, hoạch định chiến lược Kinh doanh và triển khai kế hoạch Kinh doanh cho các sản phẩm Công ty.

- Xây dựng lực lượng Bán hàng. Tuyển dụng, đào tạo Nhân viên Kinh doanh, Trưởng nhóm Kinh doanh.

- Quản lý và giám sát hoạt động của Phòng Kinh doanh.

- Xây dựng các Chính sách kinh doanh và triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các bộ phận trực thuộc triển khai công việc theo kế hoạch, theo nhiệm vụ quyền hạn và mục tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với phòng Marketing hoạch địch các kế hoạch kinh doanh tiếp thị sản phẩm của NMT; tham mưu cho Ban TGĐ các chiến lược về giá, chiến lược sản phẩm.

- Thực hiện các báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban TGĐ theo quy định của Công ty.

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Phòng Kinh doanh.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và sa thải nhân viên.

- Thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Sức khỏe tốt;

- Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan;

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian;

- Khả năng tạo động lực cho nhân viên;

- Ưu tiên có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

- Am hiểu tình hình thị trường bất động sản, kiến thức phong thủy;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực doanh bất động sản.

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh bao gồm: Lương cơ bản từ 15-20 triệu + thưởng KPI + Hoa hồng + Thưởng nóng + Thưởng Cấp quản lý. Được xét tăng lương, thăng chức liên tục theo kết quả công việc.

- Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng xe ô tô.

- CBNV và người thân được mua nhà ưu đãi theo chính sách công ty.

- Thưởng tết âm lịch (Lương tháng 13): Dao động từ 01 đến 06 tháng tiền lương. Thưởng thi đua cuối năm hấp dẫn từ Công ty - Tổng công ty - Tập đoàn. Thưởng các ngày lễ trong năm cho toàn bộ nhân viên, con em của nhân viên.Thưởng cổ phiếu ESOP cho CBNV đạt thành tích tốt và có thâm niên đóng góp cho công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo – huấn luyện phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

- Được chăm sóc sức khỏe từ A-Z với các chính sách như: Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm quốc tế, khám sức khỏe định kỳ…., du lịch, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài ngước, team building, sinh nhật, lễ tết, được hỗ trợ học phí cho con em lãnh đạo.

- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG

