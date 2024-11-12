Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Nghiên cứu thị trường (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mục tiêu của Công ty),
Tìm kiếm, xây dựng mạng lưới khách hàng mới; thiết lập quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Phát triển, lập kế hoạch và thực hiện tìm kiếm khách hành đảm bảo theo KPI được giao.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng giải pháp đáp ứng đúng, đủ, chất lượng, đề xuất của khách hàng.
Đào tạo, quản lý nhân viên quản lý trực tiếp.
Xây dựng chiến lược kinh doanh, tham mưu, tư vấn trực tiếp với Ban Giám đốc.
Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng,...và các ngành liên quan khác.
Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí sales B2B, có tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục.
Có kĩ năng bán hàng, quản lý/lãnh đạo đội nhóm, phân tích.
Nhanh nhẹn, nhạy bén, giao tiếp tốt, thành thạo kĩ năng văn phòng.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, vé gửi xe hàng tháng.
Hỗ trợ máy tính, thiết bị làm việc.
Thưởng tiền mặt hoặc quà hiện vật vào các ngày Lễ lớn trong năm và trong ngày sinh nhật cá nhân theo Chính sách của Công ty.
Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh và chính sách của Công ty.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Được công ty hỗ trợ đầu tư chi phí để tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Được hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty đối với Nhân viên chính thức.
Tham gia các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của người lao động, sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Stellar, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

