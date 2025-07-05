Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Quản trị hệ thống Linux: Cài đặt, cấu hình, giám sát và tối ưu hiệu suất của hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS, Debian, RHEL...).

Tự động hóa và quản lý cấu hình: Sử dụng các công cụ như Ansible, Terraform, Puppet hoặc Chef để tự động hóa việc triển khai và quản lý hệ thống.

CI/CD: Thiết lập và duy trì các pipeline CI/CD (Jenkins, GitLab CI, ArgoCD...) để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm.

Quản lý container: Làm việc với Docker, Kubernetes (k8s) để triển khai và vận hành các ứng dụng.

Monitoring & Logging: Sử dụng Zabbix, Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) để giám sát và ghi log hệ thống.

Bảo mật hệ thống: Áp dụng các biện pháp bảo mật như Hardening, Firewall (iptables, ufw), SELinux/AppArmor, quản lý quyền truy cập.

Xử lý sự cố: Điều tra, phân tích và khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống, mạng và ứng dụng.

Làm việc với Cloud: Quản lý và triển khai hệ thống trên các nền tảng cloud như AWS, GCP, Azure, hoặc các giải pháp on-premise.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 – 3 năm kinh nghiệm làm DevOps hoặc vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế với: Cloud (AWS), Kubernetes, Git...

Kiến thức cơ bản về networking và các giao thức: TCP/IP, HTTP, SSL/TLS…

Có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Cơ hội học tập và phát triển chuyên sâu về DevOps, Cloud, Kubernetes, Security

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội tham gia các dự án lớn.

Môi trường làm việc nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi

Các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, team buliding, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

