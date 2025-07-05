Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

System Administrator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, chung cư Học viện Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, vận hành các hệ thống máy chủ đặt tại văn phòng và tại các đối tác cung cấp hạ tầng (FCI Cloud, Viettel IDC).
Quản trị hệ điều hành máy chủ: Linux (CentOS, Ubuntu, RHEL) và Windows Server.
Cấu hình, giám sát hoạt động của các dịch vụ nền tảng: DNS, DHCP, FTP, Web Server, Mail Server,...
Giám sát hệ thống thông qua các công cụ như Zabbix, Grafana hoặc tương đương để đảm bảo hiệu suất và cảnh báo sớm.
Xử lý, phân tích lỗi hệ thống, đảm bảo backup định kỳ, restore khi cần.
Kiểm soát bảo mật hệ thống: phân quyền, cấu hình firewall, SSH key, log hệ thống.
Cài đặt và quản lý VMware/Hyper-V, hoặc các hệ thống ảo hóa tương đương
Triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu đơn giản (MySQL/PostgreSQL/...).
Cấu hình và quản lý thiết bị mạng: switch, router, firewall.
Đề xuất nâng cấp phần cứng/máy chủ, phương án tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn thông tin.
Quản lý account nội bộ và phân quyền truy cập theo chính sách bảo mật.
2. Hỗ trợ kỹ thuật nội bộ (20%)
Lắp đặt, cấp phát, cài đặt các thiết bị CNTT cho nhân viên: máy tính, máy in, scan, thiết bị họp,...
Hỗ trợ cài đặt và khắc phục lỗi phần mềm văn phòng (Microsoft Office, phần mềm kế toán, phần mềm nội bộ).
Hỗ trợ kết nối mạng nội bộ, Wi-Fi, khắc phục sự cố liên quan đến kết nối mạng, email,...
Hướng dẫn người dùng sử dụng thiết bị, phần mềm cơ bản khi phát sinh yêu cầu.
Cấp phát – thu hồi thiết bị và account theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông
Từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí System Admin hoặc tương đương.
Hiểu biết tốt về OS Linux, Windows Server, mạng LAN/WAN.
Đã từng làm việc với máy chủ vật lý hoặc cloud (AWS, Azure, GCP là lợi thế).
Có kinh nghiệm với ảo hóa (VMware, Hyper-V), Docker/Kubernetes là điểm cộng.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Ưu tiên có chứng chỉ: MCSA, RHCSA, CCNA, CompTIA,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15 triệu/tháng
Thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của công ty
Bảo hiểm sức khỏe và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty; … Du lịch, team building 2-3 lần/năm.
Các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, …)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu (tầng) 02, 0.04 Tháp A2, Khu chung cư Phức hợp lô M1 (Sarimi), Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị SaLa, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

