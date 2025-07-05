Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án phần mềm cho thị trường Nhật Bản.

- Quản lý toàn bộ hoạt động dự án về nguồn lực, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án.

- Phân tích yêu cầu dự án, phối hợp cùng đội ngũ phát triển thiết kế giải pháp và tư vấn giải pháp phần mềm cho khách hàng.

- Quản lý đội ngũ phát triển, phân công nhiệm vụ, giám sát và kiểm soát tiến độ để đảm bảo kết quả dự án đúng cam kết.

- Lên kế hoạch và giám sát chi phí triển khai dự án để tối ưu lợi nhuận.

- Thúc đẩy tinh thần và khả năng làm việc của các thành viên để đạt hiệu quả tối ưu.

- Đào tạo và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng sau khi hoàn thành dự án.

- Báo cáo tiến độ và kết quả dự án đầy đủ cho quản lý trực tiếp và khách hàng.

- Quản lý các dự án phát triển và bảo trì hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ PHP.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án phát triển phần mềm tại các công ty Outsource, Product

- Có kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt; chủ động, sáng tạo trong công việc

- Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 30-40 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng: Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...), thưởng dự án, thưởng performance

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết, Nghỉ 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Chi trả toàn bộ chi phí công tác

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

