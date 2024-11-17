Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Marketing Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Toà New Skyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và trung hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty
– Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám Đốc các phương án phát triển thương hiệu và nâng cao hiệu quả marketing.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tư vấn cho BGĐ những mô hình và chiến lược Marketing hợp lý theo từng thời điểm.
- Chịu trách nhiệm chính tất cả các hoạt động và chiến lược PR & Marketing.
– Thiết lập và quản lý thực hiện ngân sách Marketing theo kết quả được phê duyệt.
– Quản trị thương hiệu Biluxury
– Quản lý và xử lý khủng hoảng truyền thông.
– Làm việc với BGĐ và các bộ phận liên quan để xây dựng các chiến lược, kế hoạch Marketing và phát triển thị trường, sản phầm mới.
– Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn Công việc ... đảm bảo hoạt động của phòng Marketing theo đúng chứng năng nhiệm vụ
– Liên tục triển khai các hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, của Công ty.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Giới tính: Nam/ Nữ
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing. Có kinh nghiệm về ngành bán lẻ, dịch vụ, may mặc là một lợi thế.
– Có kinh nghiệm và mạnh về Digital Marketing.
– Tin học văn phòng: Thành thạo Excel, word, powerpoint ...
– Tư duy sáng tạo
– Tư duy chiến lược, tư duy hệ thống
– Kỹ năng phân tích & tổng hợp.
– Kỹ năng lên ý tưởng, phác thảo ý tưởng
– Có kỹ năng giải quyết vấn đề
– Có kỹ năng đàm phán, thương lượng
– Kỹ năng thuyết trình
– Trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251476
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Director GSM làm việc tại Quốc tế thu nhập Đến 7,000 USD GSM
Tới 7,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 USD Navigos Search
5 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Giao Hàng Tiết Kiệm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Giao Hàng Tiết Kiệm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Herbs N Spices International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD Herbs N Spices International Company Limited
400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm