Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu

Mức lương 35 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình - Hà Nội - Đà Nẵng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 35 - 85 Triệu

Lãnh đạo việc xây dựng và quản lý đội ngũ Digital Performance Marketing, bao gồm việc tuyển dụng, đề xuất kế hoạch làm việc, phân chia nhiệm vụ, và đào tạo nhân viên.

Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo kỹ thuật số toàn diện trên các nền tảng trực tuyến nhằm tăng cường nhận thức về thương hiệu và đáp ứng mục tiêu kinh doanh của công ty tại các thị trường trong nước và quốc tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác quảng cáo và các bộ phận khác trong công ty, nhằm đạt được hiệu suất quảng cáo cao nhất.

Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, thực hiện các chiến lược điều chỉnh và cải tiến dựa trên dữ liệu và phản hồi thị trường.

Theo dõi thường xuyên hiệu quả của chiến lược SEO trên hệ thống website của công ty.

Cập nhật các xu hướng của ngành, như các thay đổi thuật toán và công nghệ mới, để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Với Mức Lương 35 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 05 năm trở lên ở các vị trí Senior/Leader/Manager SEO ở Công ty gần nhất.

Có hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc SEO và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, luôn cập nhật các xu hướng SEO mới nhất.

Sử dụng tốt các công cụ SEO như Ahrefs, SEMrush, và Keywordtool

Có hiểu biết các công cụ Google Analytic, Search Console hoặc các công cụ tương tự khác.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, cùng với sự hiểu biết toàn diện về các phương pháp và công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, bên cạnh đó là kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực game, blockchain, NFT Game

Có khả năng đi công tác dài hạn trong nước và quốc tế

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc

Lương 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

