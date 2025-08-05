Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu

Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Marketing Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Mức lương
35 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

- Hà Nội

- Đà Nẵng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 35 - 85 Triệu

Lãnh đạo việc xây dựng và quản lý đội ngũ Digital Performance Marketing, bao gồm việc tuyển dụng, đề xuất kế hoạch làm việc, phân chia nhiệm vụ, và đào tạo nhân viên.
Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo kỹ thuật số toàn diện trên các nền tảng trực tuyến nhằm tăng cường nhận thức về thương hiệu và đáp ứng mục tiêu kinh doanh của công ty tại các thị trường trong nước và quốc tế.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác quảng cáo và các bộ phận khác trong công ty, nhằm đạt được hiệu suất quảng cáo cao nhất.
Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, thực hiện các chiến lược điều chỉnh và cải tiến dựa trên dữ liệu và phản hồi thị trường.
Theo dõi thường xuyên hiệu quả của chiến lược SEO trên hệ thống website của công ty.
Cập nhật các xu hướng của ngành, như các thay đổi thuật toán và công nghệ mới, để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Với Mức Lương 35 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 05 năm trở lên ở các vị trí Senior/Leader/Manager SEO ở Công ty gần nhất.
Có hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc SEO và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, luôn cập nhật các xu hướng SEO mới nhất.
Sử dụng tốt các công cụ SEO như Ahrefs, SEMrush, và Keywordtool
Có hiểu biết các công cụ Google Analytic, Search Console hoặc các công cụ tương tự khác.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, cùng với sự hiểu biết toàn diện về các phương pháp và công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, bên cạnh đó là kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực game, blockchain, NFT Game
Có khả năng đi công tác dài hạn trong nước và quốc tế

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc
Lương 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-director-thu-nhap-35-85-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job364627
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯƠNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯƠNG THỦY
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
35 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 2S GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Director TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director SP Energy Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SP Energy Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director An Viet Thinh Co., Ltd (Eurofar Internaltional B.V) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận An Viet Thinh Co., Ltd (Eurofar Internaltional B.V)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế DNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế DNA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5,000 - 6,000 USD Page Group Vietnam
5,000 - 6,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director The Representative Office of HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận The Representative Office of HOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ (CITYLAND CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ (CITYLAND CO., LTD)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Embassy Education Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH YEO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH YEO VN
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 60 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
25 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FE CREDIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 3,600 USD Navigos Search
3,000 - 3,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Source Of ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Source Of ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6,000 - 8,500 USD Navigos Search
6,000 - 8,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm