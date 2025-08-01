Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

2.1. Chiến lược & Hoạch định:
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược ngân sách Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng.
- Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing đa kênh (digital, offline, social…) đảm bảo hiệu quả thu hút và chuyển đổi.
- Định vị, phát triển thương hiệu công ty và các sản phẩm/dịch vụ chiến lược trên thị trường.
- Xây dựng hệ thống quản trị thương hiệu chuẩn hóa: tài sản thương hiệu, nhận diện thương hiệu, guideline thương hiệu…
2.2. Nghiên cứu & Đổi mới:
- Định hướng nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, xu hướng tiêu dùng và dữ liệu ngành.
- Đo lường, đánh giá và tối ưu các chiến dịch dựa trên dữ liệu thực tế.
- Phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và rủi ro, đưa ra chiến lược phản ứng phù hợp.
- Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu.
- Ứng dụng công nghệ mới (AI, MarTech…) vào hoạt động Marketing.
2.3. Quản lý & Điều hành:
- Điều hành các hoạt động digital performance (Meta, Google,...),
- Phân bổ và tối ưu ngân sách tạo số, theo dõi hiệu quả
- Định kỳ phân tích dữ liệu thị trường – người tiêu dùng – hành vi mua hàng, đưa ra insight hành động.
- Điều phối các chiến dịch truyền thông, PR báo chí, sự kiện, KOLs, tài trợ...
- Kiểm soát nội dung truyền thông trên các nền tảng social, website…
- Tuyển dụng, đào tạo, dẫn dắt và phát triển đội ngũ marketing chuyên nghiệp, linh hoạt, có khả năng triển khai chiến lược 360°.
- Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất, khen thưởng và giữ chân nhân tài.
2.4. Báo cáo:
- Lập, kiểm soát và tối ưu hóa ngân sách marketing tổng thể.
- Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch – phân tích hiệu suất – đề xuất điều chỉnh kịp thời

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 35 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc liên quan hoặc tương đương
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm marketing trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), trong đó có tối thiểu 3 năm ở vai trò quản lý cấp cao.
- Từng giữ vai trò quản lý cấp cao (Phó GĐ/CMO) tại doanh nghiệp có quy mô vận hành trên 100 tỷ/năm.
- Có tư duy hệ thống, hiểu sâu về hành vi khách hàng, thương hiệu, digital marketing và biết cách vận dụng dữ liệu để ra quyết định.
Kỹ năng:
- Am hiểu cả hai mảng: Brand marketing & Performance marketing.
- Có kinh nghiệm triển khai chiến dịch tích hợp đa kênh: Digital, Trade, Activation….
- Sử dụng thành thạo công cụ quản trị như KPI/OKR framework…
- Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, khả năng phân tích và quyết đoán cao
Thái độ/Tính cách:
- Kiên định, mạnh mẽ, không ngại thay đổi.
- Tập trung vào giải pháp, không viện cớ.
- Có khát vọng dẫn dắt và làm nên điều khác biệt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Upto 80 triệu/tháng + thưởng quý/năm theo hiệu suất & đóng góp chiến lược.
- Du lịch, teambuilding tối thiểu 01 lần/ năm
- Có 12 ngày nghỉ phép năm
- Các kỳ nghỉ đặc biệt
- Đặc quyền: Được tham gia thiết kế và thực thi chiến lược vận hành trung – dài hạn.
- Môi trường: Cơ hội làm việc trực tiếp cùng CEO, các đầu mối chiến lược và các bộ phận chủ chốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 ngõ 41 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

