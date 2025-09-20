Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB

Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động Marketing/Branding:
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing, Social Media, Communication, Digital để xây dựng thương hiệu.
Quản lý nội dung số, đảm bảo nhất quán với bản sắc thương hiệu.
Phân tích hiệu quả chiến dịch bằng công cụ như Google Analytics.
Giám sát kế hoạch:
Theo dõi tiến độ, đảm bảo kế hoạch Marketing thống nhất với chiến lược thương hiệu.
Báo cáo hiệu quả và đề xuất cải tiến cho Ban Giám đốc.
Nghiên cứu thị trường:
Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ, và hành vi khách hàng.
Đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm mới và mở rộng nhãn hàng.
Phối hợp liên bộ phận:
Làm việc với các bộ phận kinh doanh, sản xuất, và đối tác agency để triển khai chiến dịch.
Quản lý quan hệ với KOLs, influencers, và đối tác truyền thông.
Phân tích khách hàng:
Thu thập dữ liệu qua và phân tích nhu cầu khách hàng.
Điều chỉnh chiến lược Marketing để tăng tương tác và chuyển đổi.
Quản lý doanh số và hàng hóa:
Theo dõi doanh số ngành hàng/sản phẩm, lập kế hoạch hàng hóa hàng tháng.
Phối hợp đảm bảo tồn kho phù hợp với nhu cầu thị trường.
Nhiệm vụ khác:
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 - 5 năm ở vị trí tương đương Marketing Director, ưu tiên ngành mỹ phẩm/skincare, thực chiến nhiều chiến dịch với ngân sách lớn trên 500 triệu
Có kinh nghiệm về lĩnh vực Branding/ Communication/ Media/ Social Management/ Content; trong các lĩnh vực FMCG/ Beauty/ Health care là 1 lợi thế.
Chiến lược & Sáng tạo: Có tư duy chiến lược rõ ràng, gu thẩm mỹ tốt, mạnh về phát triển concept sản phẩm & insight
Vận hành: Từng triển khai các chiến dịch tích hợp trên FB Ads, TikTok, sàn TMĐT, PR, KOLs...
Quản lý team và phối hợp các phòng ban để thực hiện các chiến dịch marketing
Ưu tiên ứng viên đã từng đạt thành tích rõ ràng về tăng trưởng thương hiệu, độ phủ chiến dịch, doanh số…
Có khả năng lên chiến lược, kế hoạch phát triển ngành hàng/ nhãn hàng theo năm, theo quý và theo tháng.Đam mê & nhạy cảm với ngành hàng làm đẹp, am hiểu các xu hướng của giới trẻ và xu hướng truyền thông, marketing mới.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận + hoa hồng
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, 8/3, 20/10, quà tết Trung thu,…..
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ đãi ngộ đầy đủ theo Luật lao động Việt Nam
Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo chính sách của công ty.
Teambuilding theo quý, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được hướng dẫn, đào tạo về quy trình làm việc, kỹ năng mềm phù hợp với tính chất công việc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 5 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM

