Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 - 22 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch chiến lược, ngân sách, chương trình khuyến mại để tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh quảng cáo.

- Tìm kiếm và lên kế hoạch mở rộng các kênh phát triển khách mới.

- Xây dựng, quản trị và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến thông qua Google, Facebook, Cốc cốc, Zalo...

- Phân tích sản phẩm/dịch vụ cần quảng cáo để lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp, đúng mục tiêu nhằm tối đa hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu xu hướng online marketing, khách hàng mục tiêu, nhu cầu khách hàng, các hoạt động thu hút khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện việc đo lường và báo cáo tình trạng hoạt động, báo cáo nghiệm thu từng chương trình dựa trên các tiêu chí đã được duyệt. Đưa ra các giải pháp cải tiến các hoạt động tiếp theo.

- Đề xuất và quản lý sử dụng chi phí MKT hiệu quả

- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc

- Phân chia công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Kiểm soát chịu trách nhiệm về tiến độ, hiệu quả công việc của Phòng MKT

- Tham gia quá trình tuyển dụng và phỏng vấn nhân viên của phòng ban

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị kinh doanh

- Tuổi từ 25 – 35

- Giới tính: không yêu cầu

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo: Google Analytics, CRM, Email Marketing, CMS, SEO, SEM, quảng cáo trên mạng xã hội và các platform online ads khác như Cốc cốc, Criteo, etc.

- Có kiến thức về Marketing tổng thể, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở nhiều khía cạnh (Branding, sản phẩm, truyền thông,..)

- Có nhiều tư duy sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.

- Chủ động trong công việc, tính kỹ luật cao.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..

- Chế độ dịch vụ cho nhân viên và người thân.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.