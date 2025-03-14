Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai các kế hoạch, chiến lược Marketing để nâng cao nhận thức về thương hiệu, sự tương tác và thu hút khách hàng trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông xã hội phù hợp với chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu và mục tiêu kinh doanh chung của The Street.

Cập nhật các xu hướng, công cụ và cách thức hay nhất mới nhất trong truyền thông xã hội để tối ưu hóa hiệu quả Marketing.

Quản lý nội dung trên tất cả các kênh truyền thông xã hội cần thiết, gia tăng sự hiện diện của thương hiệu, bao gồm trang web, phương tiện truyền thông xã hội.

Theo dõi và tối ưu hóa các kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Google, TikTok, v.v.) theo kế hoạch đề ra.

Giám sát việc sản xuất nội dung trực quan, bao gồm hình ảnh, video và thiết kế của nội bộ hoặc dịch vụ thuê ngoài để đảm bảo nội dung sáng tạo hấp dẫn phù hợp với mô hình The Street.Theo dõi và quản lý các bình luận liên quan đến thương hiệu công ty trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tìm hiểu, thu thập ý kiến phản hồi về trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ để có thể cải thiện, phát triển thương hiệu và đánh giá những hiệu ứng liên quan đến chương trình Marketing.

Hợp tác với Bộ phận Vận hành của từng chi nhánh và các bộ phận có liên quan để phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện Marketing.

Giám sát cách triển khai, bố trí của chi nhánh đối với hoạt động sự kiện, bao gồm những công cụ dụng cụ, vật phẩm, ấn phẩm, thực đơn…liên quan đến hoạt động Marketing để tăng sức hấp dẫn với khách hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện ra mắt chương trình khuyến mãi mới theo mùa hoặc ưu đãi theo ngày để phù hợp thị trường, thu hút khách hàng và tăng sức cạnh tranh.

Quản lý ngân sách được giao cho hoạt động Marketing, đảm bảo chi tiêu phù hợp năng lực tài chính công ty, mang lại cơ hội hiệu quả tối ưu lợi nhuận cho Công ty.

Lên kế hoạch, thúc đẩy các chương trình tri ân khách hàng thân thiết, tăng lượng khách hàng mới.

Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chương trình hoạt động Marketing để đo lường mức độ thành công của chương trình.

Cung cấp, báo cáo thường xuyên về dữ liệu, chỉ số đo lường mức độ hiệu quả và đề xuất cải tiến.

Thu thập thông tin dữ liệu để tối ưu hóa nội dung và tăng cường các chiến lược thu hút khách hàng.

Hợp tác với các phòng ban có liên quan để triển khai chương trình Marketing hiệu quả, thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Làm việc với bộ phận outsource để đảm bảo sản phẩm tài liệu in ấn đạt chất lượng cao và hiệu quả về mặt hình ảnh.

Làm việc với các đối tác có liên quan để đem lại hiệu quả về doanh thu tối đa nhất có thể.

Trao đổi, làm việc, phối hợp với các quản lý chi nhánh, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tổ chức các hoạt động sự kiện, chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng chi nhánh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Hơn 7-10 năm kinh nghiệm trong quản lý chuỗi F&B với ít nhất 5 năm trong vai trò quản lý, đặc biệt là với các thương hiệu tương đương cùng lĩnh vực.

Kỹ năng liên quan đến công việc

Nền tảng vững chắc về quản lý thương hiệu, Digital Marketing và CRM.

Hiểu biết sâu sắc về tài chính và chuyên môn quản lý P&L.

Hiểu biết sâu sắc về số liệu về trải nghiệm của khách hàng và dịch vụ.

Quản lý các bên có mối tương quan, bao gồm nội bộ và các đối tác bên ngoài.

Sáng tạo và đổi mới trong việc phát triển thương hiệu.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân xuất sắc để thu hút các nhóm, các bên liên quan và khách hàng.

Khả năng giải quyết vấn đề nhạy bén và tư duy logic để xử lý các tình huống khó khăn phát sinh trong công việc.

Kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục tốt để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh nội bộ và bên ngoài.

Trình độ tiếng Anh, khả năng thuyết trình trước đám đông

Tại Công ty Cổ Phần The Street Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Các chính sách về tang gia, hiếu hỉ, ốm đau : Theo quy định của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN : Theo qui định công ty

Tham gia các buổi nghiên cứu thị trường tại các địa điểm F&B cùng team và công ty

Thưởng cuối năm

Sinh nhật : Quà tặng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần The Street

