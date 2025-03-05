Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lant Building, 56 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, triển khai và đo lường toàn bộ các chiến dịch Digital Marketing như SEO, SEM, Facebook, TikTok, Google, Email,... đồng thời liên tục thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để hiểu rõ mục tiêu kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất chiến lược phù hợp với KPI và ngân sách.

Đo lường và báo cáo kết quả các chiến dịch Digital Marketing, đánh giá dựa trên các mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng và tối ưu hành trình trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số của công ty.

Liên tục cập nhật và đánh giá các xu hướng, công nghệ mới, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái, nhà cung cấp và các bên liên quan để triển khai những dự án cần thiết.

Phân công nhiệm vụ, theo dõi, thúc đẩy và đánh giá KPI của từng vị trí trong phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên có bằng Cử nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Marketing.

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu sâu về các nền tảng Social Media, SEO, SEM, thương mại điện tử và phân tích

Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán tốt; tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi nhanh.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Kinh nghiệm giám sát công việc, quản lý nhân sự và theo dõi mục tiêu doanh số theo tháng/quý/năm.

Đóng góp gián tiếp vào việc tăng trưởng traffic và tối ưu chi phí tìm kiếm khách hàng mới.

Phối hợp với các nhóm Content/Media để phát triển ý tưởng nội dung.

Tinh thần cầu tiến và không ngừng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cạnh tranh (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm) + KPI + Commission hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.

Cơ hội được du lịch và làm việc với các dự án lớn của các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động, sự kiện team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

