Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai & quản lý triển khai các chương trình Marketing hiệu quả trên các kênh Online.
Theo dõi và nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định thị trường và khách hàng tiềm năng, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm và kênh Marketing phù hợp mới.
Quản lý và phân bổ ngân sách cũng như thực hiện tối ưu ngân sách markekting trên mỗi kênh và mỗi chiến dịch.
Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing; đo lường hiệu quả thực thi, phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Xây dựng, tổ chức, đào tạo và quản lý đội ngũ Phòng Marketing.
Báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý từng thời kỳ.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học & Cao đẳng liên quan Marketing, Pr, Truyền thông, Báo chí, quản trị kinh doanh,…
Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành: Mỹ phẩm, Spa, làm đẹp, Dược phẩm,... hoặc làm tại các công ty agency và có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.
Kiến thức chuyên sâu về các kênh quảng cáo Online và offline.
Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing, đặc biệt là Tiktok Marketing, Facebook Marketing; ưu tiên có kinh nghiệm xây kênh và triển khai chiến dịch marketing sử dụng KOL, KOC.
Có khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, bám đuổi mục tiêu.
Đã quản lý ngân sách lớn.
Có tư duy logic và khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến
Chịu được áp lực cao trong công việc
Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 – 40 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy năng lực. Bao gồm: Lương cứng 20 – 30 triệu (có thể thỏa thuận) + Lương hiệu suất + Hoa hồng.
Thu nhập:
Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party….
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 71 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

