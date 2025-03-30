Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1127 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng hình ảnh trực quan của thương hiệu, sản phẩm và truyền tải thông điệp marketing qua các yếu tố thiết kế.
Làm việc với báo chí, truyền thông, thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội thông qua các chương trình tài trợ, giải đấu,……..
Xây dựng chiến lược Marketing: Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các chiến dịch marketing tổng thể theo chiến lược và định hướng phát triển của công ty.
Xây dựng chiến lược Marketing:
Quản lý thương hiệu: Định vị, xây dựng và phát triển thương hiệu BEYONO trên các kênh truyền thông.
Quản lý thương hiệu:
Quản lý đội nhóm: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc.
Quản lý đội nhóm:
Marketing truyền thống & Digital Marketing: Phát triển các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông trên các nền tảng offline và online (Facebook, TikTok, Website...).
Marketing truyền thống & Digital Marketing:
Phát triển các công cụ truyền trông của Công ty: Website, bộ nhận diện thương hiệu, bản tin nội bộ,…
Nghiên cứu thị trường: Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Nghiên cứu thị trường:
Phát triển sản phẩm & kênh phân phối: Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch ra mắt sản phẩm, mở rộng thị trường.
Phát triển sản phẩm & kênh phân phối:
Quản lý ngân sách: Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách Marketing đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Quản lý ngân sách:
Đánh giá & báo cáo: Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo định kỳ lên Ban Giám đốc.
Đánh giá & báo cáo:

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
Hiểu biết về SEO, PPC, và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên các nền tảng TMĐT
Chuyên ngành Marketing, Thiết kế, quảng cáo…
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc tương đương, ưu tiên trong ngành may mặc.

Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61C Đường số 6, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức. Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

