Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Xây dựng hình ảnh trực quan của thương hiệu, sản phẩm và truyền tải thông điệp marketing qua các yếu tố thiết kế.

Làm việc với báo chí, truyền thông, thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội thông qua các chương trình tài trợ, giải đấu,……..

Xây dựng chiến lược Marketing: Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các chiến dịch marketing tổng thể theo chiến lược và định hướng phát triển của công ty.

Quản lý thương hiệu: Định vị, xây dựng và phát triển thương hiệu BEYONO trên các kênh truyền thông.

Quản lý đội nhóm: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc.

Marketing truyền thống & Digital Marketing: Phát triển các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông trên các nền tảng offline và online (Facebook, TikTok, Website...).

Phát triển các công cụ truyền trông của Công ty: Website, bộ nhận diện thương hiệu, bản tin nội bộ,…

Nghiên cứu thị trường: Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Phát triển sản phẩm & kênh phân phối: Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch ra mắt sản phẩm, mở rộng thị trường.

Quản lý ngân sách: Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách Marketing đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Đánh giá & báo cáo: Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo định kỳ lên Ban Giám đốc.

