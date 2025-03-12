Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Xã Tân Mỹ, Đức Hoà, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đảm bảo hiệu quả về nhận diện thương hiệu Chủ đầu tư/Nhà phát triển dự án, thương hiệu dự án triển khai
Marketing dẫn dắt và hỗ trợ hoạt động bán hàng hiệu quả.
Hỗ trợ, phối hợp tuyển dụng đội ngũ nhân sự trong phòng Marketing.
Quản trị nhân sự trong phòng Marketing, bao gồm Chuyên viên Content/Digital/Graphic Design.
Tham gia vào công tác sản xuất công cụ/dụng cụ Marketing thương hiệu công ty và dự án, bao gồm: Brand Identity, Brochure, Leaflet, POSM... Bao gồm file mềm và bản cứng.
Tham gia xây dựng, quản trị các kênh truyền thông chính thống, mạng xã hội...của công ty và dự án.
Quản trị số lượng, lưu kho ấn phẩm, điều phối cho các bên liên quan bao gồm bên trong và ngoài công ty (đối tác, đại lý...).
Lập các kế hoạch Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án.
Thực thi và bám sát kế hoạch đã đề ra.
Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan báo chí/trang tin...về kinh tế/bất động sản.
Xử lý các khủng hoảng truyền thông phát sinh.
Làm việc với các đối tác về sản xuất ẩn phẩm: Design/TVC/Website/In ấn, các đối tác về sự kiện, activation....
Cập nhật báo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường.
Báo cáo kịp thời tình hình cho BLĐ, đề xuất các giải pháp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngànhQuản trị Kinh doanh, Marketing/Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Các chứng chỉ đào tạo về Marketing như Digital Marketing/Marketing tổng hợp...(nếu có).
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong đó có tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.
Ưu tiên đã làm về lĩnh vực Bất Động Sản.
Marketing tổng hợp/Lập chiến lược Marketing/Am hiểu tổng thể về Digital Marketing/Quan hệ báo chí...
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Hiểu biết về sâu và đa nhiệm về Marketing.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.
Khả năng sáng tạo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc tốt.
Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả Dự án.
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chương trình phúc lợi khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Trang thiết bị làm việc: Máy tính, bàn ghế làm việc, VPP, đồng phục theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà, Long An

