Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Tâm Luxury làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Tâm Luxury
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Trưởng phòng Marketing

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 714

- 716 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và xu hướng thị trường.
Phát triển và quản lý ngân sách marketing hiệu quả, đảm bảo ROI tối ưu.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Quản lý và giám sát hoạt động của các nhóm marketing (Digital Marketing, truyền thông, sự kiện,...) đảm bảo hiệu quả công việc.
Phát triển và quản lý thương hiệu, xây dựng hình ảnh tích cực của công ty.
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo nhằm tăng doanh số và nhận diện thương hiệu.
Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ cho ban lãnh đạo.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên marketing.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực marketing, đặc biệt trong ngành trang sức kim cương cao cấp
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing truyền thống và hiện đại (Digital Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing, SEO/SEM, Email Marketing, ...)
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch marketing hiệu quả.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...)
Am hiểu về các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, ...)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Tâm Luxury Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Khám sức khỏe định kỳ.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tâm Luxury

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 714-716 Trần Hưng Đạo Phường 02 Quận 05 TP.HCM

