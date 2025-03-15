Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72TT1 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai & quản lý triển khai các chương trình Marketing hiệu quả trên các kênh Online

Theo dõi và nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định thị trường và khách hàng tiềm năng, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm và kênh Marketing phù hợp mới.

Quản lý và phân bổ ngân sách cũng như thực hiện tối ưu ngân sách marketing trên mỗi kênh và mỗi chiến dịch.

Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing; đo lường hiệu quả thực thi, phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Xây dựng, tổ chức, đào tạo và quản lý đội ngũ Phòng Marketing.

Báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý từng thời kỳ.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học & Cao đẳng liên quan Marketing, Pr, Truyền thông, Báo chí, quản trị kinh doanh, dược,...

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing, đặc biệt là Tiktok Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm xây kênh và triển khai chiến dịch marketing sử dụng KOL, KOC.

Có khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, bám đuổi mục tiêu.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành: Mỹ phẩm, Spa, làm đẹp, Dược phẩm,... và có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

Đã quản lý ngân sách lớn.

Có tư duy logic và khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 – 50 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy năng lực. Bao gồm: Lương cứng 20 – 30 triệu (có thể thỏa thuận) + Hoa hồng + phụ cấp.

Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến. Đặc biệt nếu bạn có khát vọng và năng lực thì có cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt để đồng hành và phát triển thành hệ sinh thái của DN.

Review lương định kỳ hoặc theo hiệu quả công việc.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới.

Đãi ngộ khác: Tháng lương thứ 13, thưởng khác, Sinh nhật nhân viên, sinh nhật con, du lịch,...

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

