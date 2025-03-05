Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CP PAINT & MORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135/37/71 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lên kế hoạch và chiến lược Digital Marketing:

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing trên các kênh kỹ thuật số để tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định các chiến lược marketing mới.

2. Xây dựng chiến lược và lên kế hoạch truyền thông thương hiệu:

- Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing cho thương hiệu tập trung khai thác các kênh online Website, Facebook,...

- Định hướng và tham gia sản xuất nội dung video ngắn sáng tạo (Video Shorts) với các chủ đề hấp dẫn, tập trung vào giá trị cốt lõi của thương hiệu.

3. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm (SEM):

- Thực hiện các chiến dịch SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads để đạt được hiệu quả cao nhất.

4. Chạy quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số:

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube....

- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu kinh doanh.

5. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch:

- Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Báo cáo kết quả và đề xuất các phương án cải tiến để tăng hiệu quả chiến dịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc tương đương.

Thành thạo các kênh marketing: Digital Marketing, Social Media, SEO/SEM, Branding, Trade Marketing...

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành liên quan đến B2B, vật liệu xây dựng, sơn, hoặc các lĩnh vực có chu kỳ mua hàng dài là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương cứng từ 15-20 triệu tùy theo năng lực thực tế (Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng Hoa hồng)

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…);

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PAINT & MORE

