Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Theo dõi và hỗ trợ nhân sự CN/HTCH áp dụng đúng các Quy trình/Quy định vận hành bán lẻ

- Xây dựng, cập nhật về quy trình/quy định.

- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho nhân sự

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình/quy định, báo cáo vi phạm.

2. Nhận diện và ghi nhận các rủi ro trong việc Chi Nhánh tuân thủ các quy trình/quy định nội khối và Phối hợp với TTQTRR&TT, K.NNL xử lý vi phạm

- Phân tích dữ liệu, báo cáo, khảo sát để nhận diện rủi ro tiềm ẩn.

- Đảm bảo tính tuân thủ, phát hiện cảnh báo sớm, theo dõi các dấu hiệu vi phạm.

- Phối hợp điều tra, xử lý vi phạm, đề xuất biện pháp khắc phục.

3. Xây dựng chương trình Đào tạo, hướng dẫn và triển khai áp dụng Quy trình, Quy định trong phạm vi CN/HTCH