Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển chiến lược MKT:

- Phát triển các chiến lược tiếp thị toàn diện phù hợp với các mục tiêu kinh doanh, định vị thương hiệu và phân khúc thị trường mục tiêu của công ty trong ngành mỹ phẩm.

- Xác định các mục tiêu tiếp thị, KPI và số liệu hiệu suất rõ ràng để đo lường hiệu quả của các sáng kiến tiếp thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

2. Quản lý và định vị thương hiệu:

- Giám sát các chiến lược phát triển, nhận diện và định vị thương hiệu để đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán và hấp dẫn trên tất cả các kênh tiếp thị.

3. Ra mắt sản phẩm và Chiến dịch:

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch ra mắt sản phẩm sáng tạo và các sáng kiến MKT để giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm mới ra thị trường..

4. Nghiên cứu thị trường và Thông tin chi tiết về người tiêu dùng:

- Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu thông tin chi tiết về người tiêu dùng để xác định xu hướng thị trường, sở thích của người tiêu dùng và bối cảnh cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm.

5. Lãnh đạo và quản lý nhân viên thuộc phòng MKT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm MKT liên quan đến vị trí quản lý

Quen thuộc với các kênh truyền thông xã hội và xu hướng trendy hiện tại của ngành hàng mỹ phẩm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm MKT liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: sẵn sàng trả cao theo năng lực và kinh nghiệm

Full BHXH

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin