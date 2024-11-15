Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô B6, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP HCM`, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện công tác chấm công, theo dõi phép năm, tăng ca, ra vào cổng.

- Báo tăng/giảm, các chế độ BHXH

- Thực hiện công tác HĐLĐ, quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc,....

- Quản lý trang thiết bị, cấp phát văn phòng phẩm,......

- Tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu của các bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Có kinh nghiệm về HCNS trên 3 năm

Có kỹ năng tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương CB: từ 12tr - 13tr

Trợ cấp ăn trưa

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

