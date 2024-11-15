Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thép Á Châu
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô B6, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP HCM`, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Thực hiện công tác chấm công, theo dõi phép năm, tăng ca, ra vào cổng.
- Báo tăng/giảm, các chế độ BHXH
- Thực hiện công tác HĐLĐ, quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc,....
- Quản lý trang thiết bị, cấp phát văn phòng phẩm,......
- Tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu của các bộ phận
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Có kinh nghiệm về HCNS trên 3 năm
Có kỹ năng tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Thép Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB: từ 12tr - 13tr
Trợ cấp ăn trưa
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thép Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
