Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách phúc lợi, xây dựng & phát triển văn hóa Cty, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Tổ chức & giám sát thực hiện các công việc hành chính trong Cty, đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt

- Quản lý các công việc hành chính như mua sắm, cấp phát trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho Cty, đánh giá nhà thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị,... Ngoài ra đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

- Tham mưu cho cán bộ quản lý, Ban Giám Đốc khi cần đưa ra các quyết định quan trọng hay các vấn đề liên quan đến công tác Hành chính - Nhân sự.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

+ Am hiểu thủ tục, chế độ, quy định & luật hiện hành liên quan (Luật lao động, luật bảo hiểm, luật việc làm, luật ATVSLĐ, luật Thuế TNCN,...)

+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2-3 năm

+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, cầu tiến & kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

+ Tiếng Anh/ trung sử dụng trong công việc tốt là lợi thế

Quyền Lợi

+ Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

+ Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

+ Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.

+ Lương, thưởng: cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển

