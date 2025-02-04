Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 21 Triệu

Mức lương 12 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 12 - 21 Triệu

Xây dựng và phát triển các dự án game mobile trên nên tảng Unity;

Phối hợp với team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm;

Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất và tính năng của game;

Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game;

Hỗ trợ tích hợp quảng cáo, In-App-Purchase, và các công cụ phân tích;

Tham gia quá trình xây dựng team dev, chia sẻ và phải triển chuyên môn dev của công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc thành thạo với Unity và C#;

Có kinh nghiệm với 2D/3D game, hiểu biết về Unity Editor (Prefab, Animation, Physics, Lighting, Particle System, Shader Graph, v.v);

Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng (OOP);

Có tư duy lập trình tốt và khả năng thiết kế hệ thống logic;

Đã có ít nhất 1 sản phẩm trên Store Android hoặc iOS;

Hiểu biết về quy trình vận hành game (tối ưu hiệu năng, phân tích dữ liệu);

Khả năng sử dụng Unity Profilier và các công cụ Debug để phát hiện sửa lỗi;

Kinh nghiệm tối ưu hiệu năng;

Kỹ năng brainstorming và đưa ra các giải pháp khả thi về mặt kỹ thuật;

Hiểu biết về Unity và cách áp dụng để phát triển các tính năng sáng tạo;

Có kinh nghiệm tích hợp các SDK như Admob hoặc MAX;

Hiểu biết về IAP và phân tích dữ liệu người dùng (Firebase,Appsflyer);

Có khả năng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lập trình Unity;

Luôn cập nhật kiến thức mới chia sẻ với các thành viên khác;

Linh hoạt và sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ mới;

Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả;

Đam mê phát triển game mobile;

Tinh thần tạo động lực và xây dựng mối quan hệ tích cực trong đội ngũ.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 21 triệu;

Giờ làm việc 09h00 - 18h00;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;

Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard...;

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

