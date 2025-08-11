Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần BUFF Fintech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty cổ phần BUFF Fintech
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công ty cổ phần BUFF Fintech

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần BUFF Fintech

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M, Yên Hòa ParkView, số 3 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch & phân bổ ngân sách cho các nền tảng quảng cáo
Sản xuất nội dung, setup & tối ưu các chiến dịch quảng cáo đa nền tảng (Facebook, Google, Tiktok) nhằm đảm bảo KPI về NRU trong mức CAC cho phép
Phối hợp với các team Dev, Product để thiết lập hệ thống tracking, đảm bảo đo lường đầy đủ & chính xác
Phân tích và tổng hợp dữ liệu từ các nền tảng tracking (Ads Manager, Firebase, MMP) để báo cáo hiệu quả hàng ngày & đề xuất phương án cải thiện tỷ lệ chuyển đổi
Nghiên cứu thị trường & creative đối thủ qua các công cụ (Appmagic, Apptweak…) để đề xuất chiến lược thu hút người dùng mới
Phối hợp để triển khai quảng cáo theo yêu cầu từ các team khác (Content, Brand, Product, Campaign) và hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
Ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm App Performance hoặc kinh nghiệm thực chạy tệp khách hàng có nhu cầu về tài chính (đầu tư/tích lũy)
Khả năng phân tích số liệu, tư duy logic, data driven
Khả năng viết content quảng cáo
Có kinh nghiệm setup & sử dụng các công cụ tracking (Firebase, GA, MMP)
Chính trực, chủ động & tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty Công nghệ hoặc Start-Up;
Ưu tiên ứng viên có tìm hiêu & quan tâm tới các sản phẩm tài chính

Tại Công ty cổ phần BUFF Fintech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực (12-18M), review lương định kỳ
Thời gian làm việc từ T2-T6, linh động thời gian nghỉ phép (>12 ngày phép hàng năm)
Được tham gia các chương trình đào tạo phù hợp theo nhu cầu của cá nhân & công ty
Được cung cấp laptop/PC khi làm việc
Văn hóa startup trẻ trung, năng động, không gian làm việc mở
Free snack, bánh kẹo, trà & cafe
Party hàng tháng, Teambuilding, du lịch cùng công ty
Các chế độ khác theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BUFF Fintech

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Plaschem Tower, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Biên, TP Hà Nội

