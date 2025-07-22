Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia phát triển dự án MMORPG từ đầu.
Tách game thành các module lớn - nhỏ, riêng biệt về logic và code.
Chịu trách nhiệm về sản phẩm bao gồm: Deadline, công việc, chất lượng, lỗi, tính năng, độ ổn định...
Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng.
Tham gia quá trình xây dựng team, cùng nhau chia sẻ, định hướng để phát triển chuyên môn mỗi cá nhân.
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi.
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.
Ngoài ra, có thể hỗ đóng góp ý kiến, tham mưu cho Leader về các vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có >02 năm kinh nghiệm làm các dự án Unity Game.
Nắm vững cấu trúc dữ liệu, tư duy thuật toán, Design Pattern, OOP.
Tư duy logic tốt.
Có trách nhiệm cao trong công việc cùng khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.
Có 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty (Có sản phẩm trên store là lợi thế).
Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, tập trung trong công việc, chịu áp lực cao.
Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...
Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME

CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 53 ngõ 155 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

