Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia phát triển dự án MMORPG từ đầu.

Tách game thành các module lớn - nhỏ, riêng biệt về logic và code.

Chịu trách nhiệm về sản phẩm bao gồm: Deadline, công việc, chất lượng, lỗi, tính năng, độ ổn định...

Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng.

Tham gia quá trình xây dựng team, cùng nhau chia sẻ, định hướng để phát triển chuyên môn mỗi cá nhân.

Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi.

Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.

Ngoài ra, có thể hỗ đóng góp ý kiến, tham mưu cho Leader về các vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc.

Có >02 năm kinh nghiệm làm các dự án Unity Game.

Nắm vững cấu trúc dữ liệu, tư duy thuật toán, Design Pattern, OOP.

Tư duy logic tốt.

Có trách nhiệm cao trong công việc cùng khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Có 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty (Có sản phẩm trên store là lợi thế).

Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, tập trung trong công việc, chịu áp lực cao.

Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...

Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

