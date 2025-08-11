Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô TM - 8, Khu đô thị Hồ Sen – Cầu Rào 2, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn tổ chức các loại hình dịch vụ cho khách đặt tiệc cưới.

- Làm việc theo ca (08 giờ/ca/ngày)

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và các phàn nàn phát sinh

- Phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh Doanh.

- Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung Cấp, cao Đẳng, Đại học.

- Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thương thảo, thuyết phục khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương tại các Nhà Hàng, Trung Tâm Tiệc Cưới.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cơ bản + Thưởng theo năng lực

- Được đào tạo nghiệp vụ sales

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Chế độ nghỉ 04 ngày/tháng, được phụ cấp bữa ăn.

- Du lịch nghỉ dưỡng định hằng năm theo chế độ của công ty

- Công việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin