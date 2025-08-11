Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô TM
- 8, Khu đô thị Hồ Sen – Cầu Rào 2, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn tổ chức các loại hình dịch vụ cho khách đặt tiệc cưới.
- Làm việc theo ca (08 giờ/ca/ngày)
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và các phàn nàn phát sinh
- Phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh Doanh.
- Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Trung Cấp, cao Đẳng, Đại học.
- Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thương thảo, thuyết phục khách hàng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương tại các Nhà Hàng, Trung Tâm Tiệc Cưới.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: cơ bản + Thưởng theo năng lực
- Được đào tạo nghiệp vụ sales
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Chế độ nghỉ 04 ngày/tháng, được phụ cấp bữa ăn.
- Du lịch nghỉ dưỡng định hằng năm theo chế độ của công ty
- Công việc ổn định, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
