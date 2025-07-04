Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

Unity Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cộng tác với Game Designer, Artist và các Developer khác để tạo ra trò chơi chất lượng cao từ ý tưởng đến phát hành;
Tham gia lập trình nội dung trò chơi theo thiết kế, bằng các ngôn ngữ lập trình như C++, C#,... trên Unity;
Triển khai và tối ưu hóa các tính năng cũng như chức năng của trò chơi để đảm bảo trải nghiệm chơi game và hiệu suất mượt mà trên nhiều nền tảng khác nhau;
Đưa ra ý tưởng sáng tạo để nâng cao trải nghiệm của người chơi;
Đảm bảo code theo quy chuẩn hệ thống của SKYBULL, đem lại hiệu quả như mong muốn;
Thực hiện fix bugs để đảm bảo tính ổn định và chất lượng của trò chơi;
Luôn cập nhật các xu hướng trong ngành và các công nghệ mới để liên tục cải thiện kỹ năng chuyên môn và đóng góp các ý tưởng đổi mới cho tập thể.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Unity từ 3 năm trở lên;
Đã từng làm ít nhất 2- 3 game code bằng Unity cho cá nhân hoặc công ty. Gửi kèm sản phẩm trong CV ứng tuyển (Ghi rõ nhiệm vụ/tính năng tham gia trong từng dự án);
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm code các dự án game thẻ tướng, game nhập vai;
Hiểu biết về kiến trúc project game, biết tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì;
Có kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu năng game trên mobile/PC;
Có kiến thức chuyên sâu về lập trình (C#, Java, ...);
Am hiểu với các khía cạnh trong phát triển game bao gồm UI, Animation, Sounds, Level Design…;
Có kinh nghiệm trong việc tích hợp các tính năng bên thứ 3 vào game như Google Admob, AppLovin, Firebase…;
Yêu thích làm game;
Có tinh thần cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 20.000.000 - 25.000.000 vnđ/tháng
Cung cấp thiết bị làm việc;
Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật);
02 tháng thử việc, nhận 85% lương chính thức;
Bảo hiểm sức khoẻ phục vụ khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện quốc tế
Du lịch nghỉ dưỡng 02 lần/năm;
Bảo hiểm xã hội và nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
PHÚC LỢI KHÁC
Môi trường trẻ, năng động, thân thiện;
Làm việc dân chủ, đóng góp, trao đổi ý kiến trực tiếp với lãnh đạo;
Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết thêm về các lĩnh vực liên quan đến sản xuất game.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21, ngõ 535 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361762
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu XGame
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 21 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
12 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Super Game
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Gapu
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Icetea Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Icetea Labs
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Apero Technologies Group
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Solar Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Unimob Studio
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN KONG SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KONG SOFTWARE
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,500 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
1,300 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm