Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cộng tác với Game Designer, Artist và các Developer khác để tạo ra trò chơi chất lượng cao từ ý tưởng đến phát hành;

Tham gia lập trình nội dung trò chơi theo thiết kế, bằng các ngôn ngữ lập trình như C++, C#,... trên Unity;

Triển khai và tối ưu hóa các tính năng cũng như chức năng của trò chơi để đảm bảo trải nghiệm chơi game và hiệu suất mượt mà trên nhiều nền tảng khác nhau;

Đưa ra ý tưởng sáng tạo để nâng cao trải nghiệm của người chơi;

Đảm bảo code theo quy chuẩn hệ thống của SKYBULL, đem lại hiệu quả như mong muốn;

Thực hiện fix bugs để đảm bảo tính ổn định và chất lượng của trò chơi;

Luôn cập nhật các xu hướng trong ngành và các công nghệ mới để liên tục cải thiện kỹ năng chuyên môn và đóng góp các ý tưởng đổi mới cho tập thể.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Unity từ 3 năm trở lên;

Đã từng làm ít nhất 2- 3 game code bằng Unity cho cá nhân hoặc công ty. Gửi kèm sản phẩm trong CV ứng tuyển (Ghi rõ nhiệm vụ/tính năng tham gia trong từng dự án);

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm code các dự án game thẻ tướng, game nhập vai;

Hiểu biết về kiến trúc project game, biết tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì;

Có kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu năng game trên mobile/PC;

Có kiến thức chuyên sâu về lập trình (C#, Java, ...);

Am hiểu với các khía cạnh trong phát triển game bao gồm UI, Animation, Sounds, Level Design…;

Có kinh nghiệm trong việc tích hợp các tính năng bên thứ 3 vào game như Google Admob, AppLovin, Firebase…;

Yêu thích làm game;

Có tinh thần cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 20.000.000 - 25.000.000 vnđ/tháng

Cung cấp thiết bị làm việc;

Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật);

02 tháng thử việc, nhận 85% lương chính thức;

Bảo hiểm sức khoẻ phục vụ khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện quốc tế

Du lịch nghỉ dưỡng 02 lần/năm;

Bảo hiểm xã hội và nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

PHÚC LỢI KHÁC

Môi trường trẻ, năng động, thân thiện;

Làm việc dân chủ, đóng góp, trao đổi ý kiến trực tiếp với lãnh đạo;

Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết thêm về các lĩnh vực liên quan đến sản xuất game.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM

