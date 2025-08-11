Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sevin Office

- Tầng 2 Tòa CT2

- Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng cáo tại sân bay, billboard, truyền thông số… (trực tiếp & qua Agency) cho các sản phẩm quảng cáo tại sân bay.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Tư vấn, tạo nhu cầu, trình bày giải pháp, xử lý từ chối và chốt hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp.
Tư vấn, tạo nhu cầu, trình bày giải pháp
chốt hợp đồng
Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, agency, đối tác chiến lược.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài
Phối hợp triển khai các hợp đồng quảng cáo:
Phối hợp triển khai các hợp đồng quảng cáo
Giám sát thi công, kiểm tra vị trí quảng cáo tại sân bay (Nội Bài/Tân Sơn Nhất)
Chụp ảnh nghiệm thu, lập báo cáo nghiệm thu, hỗ trợ thanh lý hợp đồng
Chụp ảnh nghiệm thu, lập báo cáo nghiệm thu
Theo dõi công nợ, phối hợp kế toán thu hồi công nợ từ đối tác.
Theo dõi công nợ
Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu tháng/quý/năm.
Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm kinh doanh
Xây dựng định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển khách hàng tháng, quý, năm
định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển khách hàng tháng, quý, năm

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí sale B2B, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với agency hoặc khách hàng doanh nghiệp.
2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí sale B2B
Hiểu biết về mô hình quảng cáo truyền thông, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời hoặc quảng cáo tại sân bay là một lợi thế.
mô hình quảng cáo truyền thông
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý từ chối và chốt sale tốt.
giao tiếp, đàm phán, xử lý từ chối và chốt sale
Có tư duy chiến lược, có năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ tiêu.
lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ tiêu
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến và mong muốn phát triển lên vị trí quản lý cao hơn.
phát triển lên vị trí quản lý cao hơn
Sẵn sàng đi công tác hoặc di chuyển kiểm tra điểm đặt quảng cáo nếu cần.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 12–13 triệu + 1–5% hoa hồng/doanh số + thưởng doanh số phòng + thưởng nóng
Lương cứng 12–13 triệu + 1–5% hoa hồng/doanh số + thưởng doanh số phòng + thưởng nóng
Thưởng nóng theo từng deal lớn hoặc vượt KPI
Làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại sân bay – thị trường tiềm năng và ít cạnh tranh
Có lộ trình phát triển lên vị trí quản lý kinh doanh cấp cao
phát triển lên vị trí quản lý kinh doanh cấp cao
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được hỗ trợ về media & marketing
Đóng BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

