Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sevin Office - Tầng 2 Tòa CT2 - Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng cáo tại sân bay, billboard, truyền thông số… (trực tiếp & qua Agency) cho các sản phẩm quảng cáo tại sân bay.

Tư vấn, tạo nhu cầu, trình bày giải pháp, xử lý từ chối và chốt hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, agency, đối tác chiến lược.

Phối hợp triển khai các hợp đồng quảng cáo:

Giám sát thi công, kiểm tra vị trí quảng cáo tại sân bay (Nội Bài/Tân Sơn Nhất)

Chụp ảnh nghiệm thu, lập báo cáo nghiệm thu, hỗ trợ thanh lý hợp đồng

Theo dõi công nợ, phối hợp kế toán thu hồi công nợ từ đối tác.

Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu tháng/quý/năm.

Xây dựng định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển khách hàng tháng, quý, năm

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí sale B2B, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với agency hoặc khách hàng doanh nghiệp.

Hiểu biết về mô hình quảng cáo truyền thông, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời hoặc quảng cáo tại sân bay là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý từ chối và chốt sale tốt.

Có tư duy chiến lược, có năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ tiêu.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến và mong muốn phát triển lên vị trí quản lý cao hơn.

Sẵn sàng đi công tác hoặc di chuyển kiểm tra điểm đặt quảng cáo nếu cần.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 12–13 triệu + 1–5% hoa hồng/doanh số + thưởng doanh số phòng + thưởng nóng

Thưởng nóng theo từng deal lớn hoặc vượt KPI

Làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại sân bay – thị trường tiềm năng và ít cạnh tranh

Có lộ trình phát triển lên vị trí quản lý kinh doanh cấp cao

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được hỗ trợ về media & marketing

Đóng BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

