Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực lễ tân tại các cơ sở kinh doanh
Quản lý check in/out khách trong ca làm việc
Quản lý thu chi trong ca làm việc
Đối ứng với khách hàng
Làm các công việc được công ty sắp xếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại ví trí tương đương
Linh động được việc làm và di chuyển giữa các cơ sở
Linh động được thời gian làm việc (các ca trong ngày, các ngày nghỉ lễ, Tết, ...
Ưu tiên ứng viên có bằng cấp tương ứng với nghành nghề
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
Độ tuổi 20 - 30
Hoàn thành công việc được giao
Trung thực, thật thà, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7tr - 9tr (chưa bao gồm % doanh thu)
Nghỉ 4 buổi tự chọn/1 tháng
Lương cơ bản, thưởng lễ Tết, thưởng doanh số, hoa hồng, ...
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Chế độ nghỉ ca, nghỉ phép đầy đủ
Có tăng ca tùy thời điểm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ...
Có thưởng, tips, ....
Có hỗ trợ chỗ ở (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 ngõ 6,đường Trần Quốc Hoàn, tổ dân phố số 1, Phường NghĩaĐô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

