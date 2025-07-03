Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Super Game
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Super Game

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Super Game

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển các dự án Game mobile (Puzzle, Casual,...) trên nền tảng Unity;
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu hoá sản phẩm;
Xử lý bugs, cải thiện tính năng và tối ưu performance để đảm bảo trải nghiệm người chơi;
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình phát triển;
Tham gia review code, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, tư vấn cho các thành viên khi cần;
Phối hợp với các bộ phận liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ quản lý.
Một số sản phẩm nổi bật của chúng tôi:
How to Loot - Pin Pull (100M+ Downloads)
Doge Rescue: Draw To Save (50M+ Downloads)
Hero Rescue (55M+ Downloads)
Brain Up (60M+ Downloads)
Wood Screw: Nuts And Bolts (10M+ Downloads)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Unity từ 3 năm trở lên, đã có sản phẩm trên Google Play hoặc Appstore;
Thành thạo các kỹ thuật tối ưu performance, xử lý animation, UI/UX, asset loading...
Có kinh nghiệm tích hợp các 3rd-party, SDK hỗ trợ sản phẩm;
Hiểu rõ vòng đời phát triển sản phẩm game từ ý tưởng tới phát hành;
Chủ động tìm tòi các công nghệ mới, tối ưu công việc và hiệu năng sản phẩm;
Có tư duy logic, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động và ham học hỏi;
Khả năng làm việc teamwork tốt, có tinh thần chia sẻ và cải tiến liên tục.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: up to 30 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực của ứng viên);
up to 30 triệu/tháng
Chính sách xét tăng lương 2 lần/ năm;
Phụ cấp gửi xe; phụ cấp ăn trưa: 1 triệu đồng/ tháng;
Thưởng: Thưởng dự án, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm, thưởng chuyên cần, lễ tết;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; khuyến khích sự sáng tạo;
Được tư vấn phát triển lộ trình công việc; tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
phát triển lộ trình công việc
Đầy đủ các chế độ theo luật định: Nghỉ phép, BHXH, Khám sức khỏe hàng năm;
Đầy đủ các chế độ theo luật định
Nhiều hoạt động gắn kết: Du lịch, Team building hàng năm, Gala dinner, CLB Thể thao và nhiều hoạt động sự kiện khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Super Game

Super Game

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

