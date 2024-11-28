Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Vikoisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

Mức lương 500 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 500 - 2 USD

Làm việc trong môi trường tốc độ cao, yêu cầu sự chính xác và chất lượng trong việc thực thi.

Công việc chính: nâng cấp kiến trúc các hệ thống lớn, đồng thời quản lý và duy trì các dự án website của công ty và khách hàng. Đặc biệt, vị trí này có cơ hội phát triển lên full-stack developer và thử sức với các ứng dụng desktop để xây dựng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, blockchain.

Làm việc chặt chẽ với các team khác để đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng của sản phẩm và chức năng được giao.

Phát triển trau dồi thêm kỹ năng, ngôn ngữ và framework mới khi cần thiết để hỗ trợ công việc.

Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng nghe nói.

Sử dụng PHP hoặc Python để lập trình các Web services.

Có kỹ năng làm việc với các framework (Laravel, CakePHP, Flask, Django...)

Có kỹ năng lập trình và thiết kế web application dựa theo mô hình MVC.

Sử dụng tốt HTML, CSS, Javascript.

Có kinh nghiệm sử dụng các framework SPA (react, angular, vuejs,...)

Có thể sử dụng hệ thống quản lý source (svn/git, v.v...)

Nắm được kỹ thuật tạo dựng và thiết kế web responsive, single page,...

Tại Công ty cổ phần Vikoisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương $500-$1700/tháng hoặc trao đổi thêm dựa trên kinh nghiệm và kiến thức thực tế.

Thưởng Tết và lương tháng 13.

Bảo hiểm, chương trình khám sức khỏe.

Bạn được đảm xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp và kỹ năng ngay tại công ty, review thường xuyên để cập nhật tiến độ phát triển, xét duyệt thưởng/tăng lương.

Được đào tạo, training với các khóa đào tạo miễn phí của công ty bởi các giảng viên, chuyên gia hàng đầu.

Tham gia teambuilding, du lịch hằng năm.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 -18h00). Không OT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vikoisoft

