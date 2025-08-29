Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Tòa Nhà The Yuson, 273B Tôn Đản, P.15, Quận 4, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1.1. TRÁCH NHIỆM:
1.1.1. Chịu trách nhiệm khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs thuộc các nhóm loại hình nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, hoàn thuế … của các loại hình doanh nghiệp EPE, gia công, sản xuất xuất khẩu, thương mai…
1.1.2. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa
1.1.3. Quản lý, kiểm soát, đánh giá, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
1.1.4. Lập hồ sơ xin C/O ở VCCI & Bộ Ngoại Thương
1.1.5. Chịu trách nhiệm về phần TTHQ trong quy trình xử lý lô hàng cho kịp tiến độ
1.1.6. Kết hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của đồng nghiệp, khách hàng liên quan đến thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa
1.1.7. Chịu trách nhiệm cung cấp các số liệu hải quan của khách hàng mình phụ trách cho bộ phận thanh khoản – Báo cáo quyết toán để thực hiện các dịch vụ khác của Công ty.
1.1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ định của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng
1.1.9. Tuân thủ và thực hiện các chính sách của công ty
1.2. QUYỀN HẠN:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI