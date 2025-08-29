Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Ngày đăng tuyển: 29/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Tòa Nhà The Yuson, 273B Tôn Đản, P.15, Quận 4, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1.1. TRÁCH NHIỆM:
1.1.1. Chịu trách nhiệm khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs thuộc các nhóm loại hình nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, hoàn thuế … của các loại hình doanh nghiệp EPE, gia công, sản xuất xuất khẩu, thương mai…
1.1.2. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa
1.1.3. Quản lý, kiểm soát, đánh giá, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
1.1.4. Lập hồ sơ xin C/O ở VCCI & Bộ Ngoại Thương
1.1.5. Chịu trách nhiệm về phần TTHQ trong quy trình xử lý lô hàng cho kịp tiến độ
1.1.6. Kết hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của đồng nghiệp, khách hàng liên quan đến thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa
1.1.7. Chịu trách nhiệm cung cấp các số liệu hải quan của khách hàng mình phụ trách cho bộ phận thanh khoản – Báo cáo quyết toán để thực hiện các dịch vụ khác của Công ty.
1.1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ định của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng
1.1.9. Tuân thủ và thực hiện các chính sách của công ty
1.2. QUYỀN HẠN:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 273b Tôn Đản, phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

