Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19 ngõ 68 Phố Lưu Hữu Phước, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải tiến quy trình CSKH.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực CSKH, ưu tiên trong ngành Logistics/Vận tải.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, và giải quyết vấn đề tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm quản lý (CRM, 1Office, …).
Năng động, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10–15 triệu
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
