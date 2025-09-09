Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 ngõ 68 Phố Lưu Hữu Phước, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải tiến quy trình CSKH.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực CSKH, ưu tiên trong ngành Logistics/Vận tải.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, và giải quyết vấn đề tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm quản lý (CRM, 1Office, …).

Năng động, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10–15 triệu

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin