Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, phối hợp với các phòng ban.

• Quản lý hồ sơ nhân sự: hợp đồng lao động, hồ sơ cá nhân, quyết định, lưu trữ.

• Theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.

• Soạn thảo văn bản, công văn, thông báo liên quan đến nhân sự – hành chính.

• Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ.

• Tổ chức sự kiện nội bộ: sinh nhật, team building, lễ tết.

• Thực hiện các thủ tục hành chính: công văn, giấy tờ pháp lý, liên hệ cơ quan nhà nước.

• Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, nội quy lao động.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc liên quan.

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Am hiểu luật Lao động, bảo hiểm xã hội, quy định pháp luật liên quan.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

• Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc, cẩn thận, trung thực.

• Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH NASYS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)

• Thưởng KPI, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

• Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, đào tạo kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NASYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin