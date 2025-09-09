Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đào tạo và đánh giá đầu vào của gia sư trực tuyến
Kiểm tra đánh giá năng lực và tái đào tạo của gia sư trực tuyến
Quản lý các nhóm chat/nhóm làm việc của GSTT, đảm bảo thông tin liên lạc chính xác, kịp thời.
Xử lý email, tin nhắn phản hồi từ GSTT.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
1. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
2. CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN "VẠN NGƯỜI MÊ"
3. ƯU ĐÃI HỆ SINH THÁI HBR HOLDINGS:
2. CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN "VẠN NGƯỜI MÊ"
3. ƯU ĐÃI HỆ SINH THÁI HBR HOLDINGS:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI