Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VDB Building 12F, 74 Quang Trung, Hải Châu, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phân tích yêu cầu và phát triển fullstack front-end và back-end cho các dự án của khách hàng.

Cải thiện hiệu suất của các sản phẩm hiện tại, gỡ lỗi và xử lý sự cố trong môi trường sản xuất.

Triển khai các thành phần và thư viện.

Quản lý vòng đời phát hành và lộ trình tính năng của sản phẩm.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm lập trình chuyên Golang (BE) và Vuejs (FE). Sử dụng “đều tay” cả 2 ngôn ngữ này.

Có thể thay thế kinh nghiệm Golang bằng kinh nghiệm với Rails

Có kinh nghiệm teamlead 1 team với size từ 3-5 thành viên trở lên hoặc có định hướng phát triển lên vai trò này.

Có kiến thức về OOP, UML, Design pattern, CSDL SQL và NoSQL.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh/ tiếng Nhật. Có thể giao tiếp các ngoại ngữ này là 1 lợi thế lớn.

Khả năng làm việc độc lập, có thể “self test”

Kinh nghiệm làm việc với Agile

Am hiểu các ngôn ngữ khác: PHP, Java, iOS, Android... là lợi thế.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000.000 – 40.000.000/ thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng mềm theo hiệu quả công việc

Xét tăng lương định kì 2 lần/năm và theo hiệu quả công việc

Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Cơ hội làm việc đa dạng dự án, đa dạng khách hàng với nhiều loại ngoại ngữ khác nhau.

Công ty đang scale-up nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Hỗ trợ học/ thi tiếng Nhật, các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động.

Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding, du lịch hàng năm, nghỉ phép, quỹ hoạt động các clb thể thao, công đoàn, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.