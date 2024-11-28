Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VDB Building 12F, 74 Quang Trung, Hải Châu, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Phân tích yêu cầu và phát triển fullstack front-end và back-end cho các dự án của khách hàng.
Cải thiện hiệu suất của các sản phẩm hiện tại, gỡ lỗi và xử lý sự cố trong môi trường sản xuất.
Triển khai các thành phần và thư viện.
Quản lý vòng đời phát hành và lộ trình tính năng của sản phẩm.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm lập trình chuyên Golang (BE) và Vuejs (FE). Sử dụng “đều tay” cả 2 ngôn ngữ này.
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 30.000.000 – 40.000.000/ thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
